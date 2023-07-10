10 июля, 17:35

В Варшаву прибыли первые южнокорейские легкие боевые самолеты FA-50

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что они заменят постсоветскую технику

ТАСС, 10 июля. Первые легкие боевые самолеты FA-50 производства Республики Корея прибыли в Польшу. Об этом в понедельник в Twitter заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Первые два самолета FA-50 для Войска Польского уже в Польше! Заказанные в Южной Корее легкие боевые самолеты, заменяющие постсоветскую технику, усилят потенциал ВВС", - заявил Блащак.

Ранее министр обороны Польши сообщал о начале поставок южнокорейских самолетов в страну. Всего Варшава намерена закупить у Сеула 48 экземпляров FA-50. 

Теги:
Республика КореяПольша
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