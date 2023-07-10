В Ливии сорвали заседание парламента по утверждению закона о выборах

Как сообщил телеканал Al Arabiya, причиной стали разногласия депутатов по этому вопросу

КАИР, 10 июля. /ТАСС/. Заседание Палаты представителей (парламента) Ливии, на котором планировалось утвердить окончательный вариант конституционной основы для проведения парламентских и президентских выборов, было сорвано из-за разногласий между депутатами. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya.

По его информации, спустя несколько минут после начала заседания парламентарии начали словесную перепалку. Несколько депутатов выразили несогласие с решениями, принятыми на прошлом заседании, и угрожали бойкотировать все последующие встречи, пока они не будут признаны недействительными. Ожидается, что заседание будет возобновлено 11 июля.

26 июня парламент избрал главу и членов Конституционного суда, а также произвел несколько других назначений. Около 40 депутатов эти решения опротестовали.

Палата представителей на ближайшем заседании, как ожидается, должна утвердить одобренный в конце мая объединенным комитетом "шесть плюс шесть", в состав которого входили представители Высшего государственного совета и парламента, вариант конституционной основы для проведения выборов.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и Правительство национального единства со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.