Канада завершит формирование бригады НАТО в Латвии в 2025 году

Полное развертывание возможностей постоянно дислоцированной бригады НАТО в Латвии планирует завершить к 2026 году

ОТТАВА, 10 июля. /ТАСС/. Канада завершит процесс усиления расквартированного батальона НАТО в Латвии до бригадного уровня в 2025 году. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

По его данным, такая информация содержится в соответствующей дорожной карте. Формирование бригады разбито на три этапа, участие в которых предполагает до 2,2 тыс. канадских военных и "сотен" военнослужащих из других государств, которые входят в состав батальонной группы НАТО в Латвии. Отмечается, что доведение батальонной группы до бригадного уровня завершится в 2025 году, а "полное развертывание возможностей постоянно дислоцированной бригады НАТО в Латвии" должно быть закончено "к 2026 году".

Ранее в понедельник канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на пресс-конференции в Латвии, заявил, что Канада более чем в два раза увеличит свое военное присутствие в республике, а также осуществит значительные инвестиции в развитие военной инфраструктуры в республике в рамках НАТО. По его словам, общая сумма дополнительных инвестиций в развитие военной инфраструктуры Латвии составит $2,6 млрд, в смету входят "закупка критически важных систем вооружений, а также мероприятия по разведывательной поддержке и кибербезопасности". Кроме того, в республику со временем прибудут еще 1,2 тыс. канадских военных. В настоящее время там несут службу 800 канадцев.

На саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Латвийский батальон тогда возглавила Канада.