Эксперт считает, что поставки США кассетных боеприпасов не изменят ситуацию для Украины

По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, при этом боеприпасы могут создать дополнительные риски для населения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Поставки на Украину кассетных боеприпасов из США едва ли улучшат ситуацию для Киева, однако принесут дополнительные риски для гражданского населения. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с ТАСС директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Кашин обратил внимание на то, что Украина "уже использует кассетные боеприпасы советского производства, которые у нее оставались".

"Если применение кассетных боеприпасов увеличится, это может внести дополнительные риски для гражданского населения, дополнительные риски того, что местность, где проходили бои, будет засорена большим количеством неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов. Но к каким-то серьезным изменениям позитивным для Украины на фронте это едва ли приведет. Просто это повысит гуманитарную стоимость данного конфликта", - отметил аналитик. При этом Кашин выразил уверенность, что возникающие риски будут учитываться в дальнейших российских действиях.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов также видит риск применения новых поставляемых боеприпасов против мирного населения.

"ВСУ продолжают этим заниматься уже, можно сказать, 9 лет, - напомнил он. - Удары кассетными боеприпасами могут серьезно отразиться, на мой взгляд, на потерях среди мирного населения, то есть не среди военного, среди гражданского населения, проживающего в зоне СВО".

О боеприпасах

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.