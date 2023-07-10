СМИ сообщили о завершении встречи Эрдогана, Кристерссона и Столтенберга

Как уточнил телеканал TRT, она продлилась около двух часов

СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Вильнюсе по вопросу вступления Стокгольма в Североатлантический альянс продлилась около двух часов. Заявлений для прессы по ее итогам сделано не было, сообщает из столицы Литвы турецкий государственный телеканал TRT.

Встреча прошла накануне открывающегося во вторник саммита НАТО по инициативе генсека альянса с тем, чтобы попытаться убедить Анкару пересмотреть позицию в вопросе членства в организации Швеции.

Турецкие власти ранее неоднократно заявляли, что основным условием для этого должно стать выполнение Швецией обязательств мадридского меморандума о борьбе с терроризмом, который был подписан в июне 2022 года на полях саммита НАТО. Однако перед вылетом в Вильнюс Эрдоган сделал неожиданное заявление, отметив, что Турция поддержит заявку Швеции на вступление в альянс в обмен на снятие преград для членства в Евросоюзе Анкары. Турция добивается вступления в ЕС с прошлого века.