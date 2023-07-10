Кулеба попросил "не повторять ошибок Меркель" и не препятствовать сближению Украины и НАТО

Глава украинского МИД отметил понимание Киевом того, что речи о "мгновенном членстве" не идет

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз заявил, что его страна ожидает приглашения в НАТО, при этом Киев понимает, что речи о "мгновенном членстве" не идет. С соответствующим заявлением он выступил в интервью, которое опубликовал в понедельник германский телеканал ARD.

"Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для такого решения, для того, чтобы дать приглашение", - сказал он. По его словам, есть "понимание того, что присоединение может произойти только при наличии необходимых предпосылок". "Мы не говорим о мгновенном членстве, это очень важный момент", - отметил Кулеба. Также он указал, что "членство в НАТО не может остановить эту войну, но может предотвратить будущие войны в Европе".

"Я призываю правительство Германии не повторять ошибок, допущенных [бывшим] канцлером [Ангелой] Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО", - сказал он.

Кулеба не ответил на вопрос, собирается ли президент Украины Владимир Зеленский посетить саммит НАТО. "Сейчас у нас есть 48 часов, ведутся переговоры с партнерами по этому вопросу", - отметил он, добавив, что Зеленский примет окончательное решение по этому поводу в ближайшие часы.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель занимала пост с 2005 по 2021 год. В этот период - в 2014 году - произошел государственный переворот на Украине, а затем при ее участии были заключены минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Меркель упрекают в том, что она до последнего поддерживала проект "Северный поток - 2" и что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте выступила против ускоренного вступления Украины в альянс.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом альянса, однако не предоставила план действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.