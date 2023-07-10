NYT: в НАТО продолжаются споры о формулировках по Украине в коммюнике по итогам саммита

Газета подчеркивает, что на саммите не будет принято решения о вступлении Украины в альянс

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Страны НАТО не могут договориться о том, какие формулировки использовать применительно к Украине в коммюнике по итогам предстоящего 11-12 июля саммита альянса в Вильнюсе. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание подчеркивает, что на саммите не будет принято решения о вступлении Украины в Североатлантический альянс. В итоговом коммюнике, вероятно, будет содержаться заявление о наличии у "Украины законного права на место в НАТО". При этом среди стран - членов альянса продолжаются дискуссии о том, включать ли в текст коммюнике уточнение, что членство Украины будет возможно лишь "когда это будут позволять условия", а также подробности того, о каких условиях идет речь.

Газета также подчеркивает, что на саммите в Вильнюсе не стоит ожидать принятия в альянс Швеции. По мнению издания, это "свидетельствует о том, что сохранить единство НАТО <...> становится все труднее".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открытыми". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом альянса, однако не предоставила план действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.