Премьер Италии призвала решать проблему миграции у ее истоков

Джорджа Мелони считает, что ЕС не должен концентрироваться на распределении уже прибывших в Европу мигрантов

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Европейский союз должен принять меры по пресечению миграции у ее истоков, а не концентрироваться на распределении уже прибывших в Европу мигрантов. С таким заявлением в понедельник выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Риге во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем.

"[Нужно] думать о первичных перемещениях, а не обсуждать вторичные. Это проще. Для того, чтобы решение проблемы было единодушным, решать проблему миграции нужно на месте ее возникновения", - сказала она.

Проект нового миграционного пакта был одобрен большинством голосов на совещании министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге 8 июня. Пакт состоит из двух основных документов, касающихся экономических мигрантов и беженцев. Он предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд ЕС взнос на их обустройство в других странах.

В конце июня на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли договориться о новой миграционной политике сообщества. Было объявлено, что против нового пакта по миграции выступили Венгрия и Польша.