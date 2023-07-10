10 июля, 17:42

Премьер Италии призвала решать проблему миграции у ее истоков

Джорджа Мелони считает, что ЕС не должен концентрироваться на распределении уже прибывших в Европу мигрантов

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Европейский союз должен принять меры по пресечению миграции у ее истоков, а не концентрироваться на распределении уже прибывших в Европу мигрантов. С таким заявлением в понедельник выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Риге во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем.

"[Нужно] думать о первичных перемещениях, а не обсуждать вторичные. Это проще. Для того, чтобы решение проблемы было единодушным, решать проблему миграции нужно на месте ее возникновения", - сказала она.

Проект нового миграционного пакта был одобрен большинством голосов на совещании министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге 8 июня. Пакт состоит из двух основных документов, касающихся экономических мигрантов и беженцев. Он предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд ЕС взнос на их обустройство в других странах.

В конце июня на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли договориться о новой миграционной политике сообщества. Было объявлено, что против нового пакта по миграции выступили Венгрия и Польша. 

Теги:
ИталияМелони, Джорджа
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация