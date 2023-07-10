США заявили, что вопрос вступления Турции в ЕС не должен мешать включению Швеции в НАТО

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США выступают за то, чтобы вопрос о вступлении Турции в Евросоюз не превращался в препятствие присоединению Швеции к НАТО. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, "США на протяжении нескольких лет поддерживали и поддерживают Турцию в стремлении присоединиться к ЕС". При этом представитель Госдепа подчеркнул, что этот вопрос должен решаться между Евросоюзом и Турцией. "Тем не менее мы считаем, что это не должно становиться препятствием присоединению Швеции к НАТО", - отметил Миллер.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Анкарой на пути в Евросоюз.