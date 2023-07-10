СМИ: охрана парламента Израиля вывела из здания протестующих против судебной реформы

Как сообщила газета The Jerusalem Post, они не давали депутатам пройти на пленарное заседание

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Охрана Кнессета (парламент Израиля) вывела из здания законодательного органа нескольких протестующих против судебной реформы, которые не давали депутатам пройти на пленарное заседание. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

В Кнессете в понедельник вечером началось обсуждение в I чтении первого документа из пакета законопроектов юридической реформы. Он касается судебного контроля над решениями исполнительной власти, указывает газета. В случае успешного прохождения I чтения по первому из законов оппозиция пообещала провести во вторник в Израиле массовые акции протеста.

Противники юридической реформы уже 27 недель протестуют против нее. Крупнейшие акции с участием десятков тысяч человек проходят еженедельно в Тель-Авиве, где демонстранты регулярно перекрывают шоссе в восточной части города.

Действующее правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года. Одним из первых резонансных проектов кабмина стал план судебной реформы, представленный в январе. Он, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей.

Этот проект сразу же вызвал массовые протесты либеральной оппозиции. По мнению противников реформы, она подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает на том, что эти преобразования уравновесят полномочия всех ветвей власти и сделают политическую систему страны более демократичной.