В Киеве связали нежелание Запада взять Украину в НАТО с "учением по российским учебникам"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что западные политики "смотрят на те или иные вопросы глазами россиян"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Западные политики не приглашают Украину стать членом НАТО, поскольку они учили историю в высших учебных заведениях по российским учебникам. С таким утверждением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"Дело в том, что учебники, по которым обучаются студенты (нынешние западные политики - прим. ТАСС), которые заканчивают западные уважаемые вузы, в том числе американские, британские, писались россиянами. Они писались по истории, которая написана в России. Это большая проблема, потому что они смотрят на те или иные вопросы глазами россиян", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по теме получения приглашения в альянс. Он указал, что возможное вступление Украины будет иметь очень негативные последствия для европейской безопасности и потребует твердой реакции от РФ.

8 июля президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности по "израильской модели", пока страна не вступит в НАТО. Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на помощников президента США, эта модель подразумевает "10-летние обязательства в области безопасности", однако обязательства перед Киевом будут "практически наверняка менее долгосрочными".