Премьер Словении будет временно выполнять обязанности министра здравоохранения

Министр иностранных и европейских дел страны Таня Файон ранее сообщила, что подавший в отставку Даниэл Бешич-Лоредан не предпринял шагов там, где "они были необходимы для улучшения здоровья людей и укрепления системы общественного здравоохранения"

ЛЮБЛЯНА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб будет временно выполнять функции министра здравоохранения страны после отставки Даниэла Бешича-Лоредана. Об этом в понедельник сообщило Словенское агентство печати.

По его данным, кабинет министров провел заседание в понедельник утром впервые после отставки Бешича-Лоредана. На встрече не было министра в отставке, его заменила государственный секретарь ведомства Азра Херцег. Министры, как указывает агентство, были скупы на комментарии относительно кандидатуры нового главы здравоохранения страны, оставив решение за премьер-министром. По их словам, необходимо как можно скорее найти нового главу ведомства.

7 июля министр иностранных и европейских дел страны Таня Файон сообщила, что подавший в отставку министр здравоохранения не справился со своими обязанностями. Он, по словам политика, не предпринял шагов там, где "они были необходимы для улучшения здоровья людей и укрепления системы общественного здравоохранения".

7 июля Бешич-Лоредан сообщил, что подал в отставку. По его словам, будучи министром, он хотел улучшить словенскую систему здравоохранения, сделать ее ближе к гражданам страны, однако в последнее время не мог "добиться этого на своем посту" и в этой связи "больше не готов выполнять функции министра".

29 июня Словенская демократическая партия (СДП) во главе с бывшим премьер-министром республики Янезом Яншей передала в парламент страны письменный запрос в отношении министра здравоохранения - интерпелляцию. Члены СДП ссылаются на ухудшение ситуации в сфере здравоохранения, в том числе на увеличение времени ожидания в медицинских учреждениях, а также на невыполненные и нарушенные обещания в отношении сроков объявленной реформы здравоохранения. 30 июня Словенское агентство печати сообщило, что правящая в Словении коалиция не намерена поддерживать этот письменный запрос.