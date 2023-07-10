Представитель Госдепа назвал конфликт на Украине "стратегическим провалом Киева"

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер признал, что просто оговорился

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в понедельник дважды назвал военный конфликт на Украине стратегическим провалом Киева, но в итоге признал, что просто оговорился.

"Мы уверены, что война (специальная военная операция РФ на Украине - прим. ТАСС) - это стратегический провал Украины, - заявил Миллер на пресс-конференции. - Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины".

В итоге поняв, что оговорился дважды, представитель Госдепа добавил, что первый раз выступает на этой неделе и, "видимо, немного не в форме". "Это стратегический провал России", - с третьего раза уточнил свою мысль Миллер.