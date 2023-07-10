Министр обороны ФРГ заявил о новой фазе разработки франко-германского танка

Борис Писториус не уточнил существенных деталей по временным рамкам процесса разработки

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус и французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню провели в понедельник встречу в Берлине. Как сообщило Минобороны Германии, стороны сверили часы по процессу разработки совместного танка к 2035 году.

"Мы хотим, чтобы этот совместный проект состоялся, - сказал Писториус. - Сигнал, который мы подаем сегодня, заключается в том, что мы были в дипломатической фазе, а сегодня вступаем в фазу <...> реализации". При этом он не уточнил существенных деталей по временным рамкам процесса разработки.

Бронемашина, разрабатываемая в рамках проекта MGCS, должна заменить к 2035 году состоящие на вооружении двух стран танки Leclerc и Leopard 2. В 2018 году германская компания Krauss-Maffei Wegmann и французская Nexter, участвующие в работе над MGCS, представили проект европейского основного боевого танка. Он был создан на основе совмещения характеристик Leclerc и Leopard 2. Башня с автоматом заряжания была позаимствована от первого, шасси - от второго.

Согласно информации интернет-ресурса Forces Operations Blog, новый танк в рамках проекта MGCS может быть оснащен орудием калибра 130 мм производства германской Rheinmetall.

Газета Bild сообщила в сентябре 2020 года, что новый танк будет приводиться в движение гибридным двигателем и в комбинации с более легкой и прочной броней сможет дольше находиться в строю без дозаправки. Для его эксплуатации потребуется экипаж, состоящий всего из двух человек (экипаж Leopard 2 состоит из четырех человек).