Госдеп: поставка кассетных боеприпасов Украине не отразится на ее поддержке Западом

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что США перед принятием этого решения "вели тесные консультации с союзниками и партнерами"

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США считают, что поставка Киеву кассетных боеприпасов не отразится на поддержке Украины Западом. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы считаем, что это решение не отразится на поддержке Украины по всему миру", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, США перед принятием решения о поставках кассетных боеприпасов "вели тесные консультации с союзниками и партнерами". "Я не буду вдаваться в подробности этих консультаций, но, исходя из них, мы не считаем, что это решение скажется на мировой поддержке Украины", - отметил Миллер.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. По его словам, Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что административный глава всемирной организации Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.