На юге Швеции намерены провести акцию с "сожжением религиозного текста"

Она пройдет 12 июля на одной из центральных площадей города

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. /ТАСС/. Шведская полиция выдала разрешение на манифестацию с "сожжением религиозного текста" в городе Хельсингборг на юге Швеции. Она пройдет 12 июля в полдень на одной из центральных площадей города - Консул Ульссонс платс, сообщает агентство ТТ.

"По нашей оценке, это может быть проведено надежным и безопасным образом", - прокомментировал начальник полиции северо-западного региона провинции Сконе Маттиас Сигфридссон.

Изначально акция планировалась на центральной площади Стурторгет, но полиция определила иное место для ее проведения, поскольку на этой площади будут проходить другие мероприятия. "Основной принцип - в том, что оно (мероприятие) должно проходить в заявленном или равнозначном месте. Это место находится в центре города, и для присутствующих есть возможность прослушать то, на что подали заявку организаторы", - рассказал далее Сигфридссон.

Несмотря на предполагаемый мирный характер манифестации, полиция намерена пристально наблюдать за ее ходом и подготовит ресурсы для любого развития событий.

В начале июля в полицию поступило три новых заявления о проведении массовых мероприятий с целью сожжения религиозных писаний. В двух из них речь шла о Стокгольме, еще в одном - о Хельсингборге.