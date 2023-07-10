Зеленский планирует обсудить на саммите НАТО поставки Украине западного оружия и ПВО

Украинский лидер анонсировал встречи разного уровня в Вильнюсе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля намерен обсудить с западными партнерами поставки Киеву оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО).

"В Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня - страны Европы, Америка, Канада, Япония. Приоритеты для нас очевидны - противовоздушная оборона для наших городов. Это также оружие для фронта, будут в Вильнюсе переговоры и о других аспектах", - сказал украинский лидер в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Зеленский добавил, что он надеется получить от стран НАТО четкий сигнал о членстве Украины в альянсе.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что украинский президент прибудет в Вильнюс для участия в саммите НАТО в среду, 12 июля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по теме получения приглашения в альянс. Он указал, что возможное вступление Украины будет иметь очень негативные последствия для европейской безопасности и потребует твердой реакции от РФ.