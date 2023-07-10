Госдеп призвал КНДР воздержаться от эскалации ситуации и вернуться к дипломатии

В Пхеньяне ранее заявили, что будут сбивать военные самолеты США в своем воздушном пространстве

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают КНДР воздержаться от риторики эскалации и вернуться к дипломатии на фоне заявлений Пхеньяна о том, что КНДР может начать сбивать американские военные самолеты в своем воздушном пространстве. Об этом в понедельник заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы бы призвали КНДР воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации, и призываем к серьезной и сдержанной дипломатии", - сказал представитель Госдепартамента, комментируя последние заявления Пхеньяна. Он добавил, что США "привержены дипломатии и подтверждают заинтересованность в диалоге с Пхеньяном".

Ранее в понедельник в оборонном ведомстве КНДР заявили, что будут сбивать военные самолеты США в своем воздушном пространстве. Представитель Минобороны КНДР отметил, что в начале июля американские самолеты-разведчики RC-135 и U-2S, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk пролетали в районе Корейского полуострова. В частности, по его словам, в период с 2 по 9 июля были зафиксированы несколько случаев нарушения воздушного пространства КНДР со стороны самолета США.

Президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, в которой содержится ряд шагов, направленных на демонстрацию потенциала сдерживания. В их числе планируются регулярные заходы в Республику Корея американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, авианосцев, а также полеты бомбардировщиков США.