Эксперт считает, что вступление Украины в НАТО показало бы бесполезность альянса

По мнению профессора политологии испанского Университета Кастилии-Ла-Манчи Карлоса Гонсалеса-Вильи, среди членов альянса нет единства о возможном членстве Украины

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. Вступление Украины в НАТО продемонстрировало бы бесполезность Североатлантического альянса. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии испанского Университета Кастилии-Ла-Манчи Карлос Гонсалес-Вилья.

По его мнению, среди членов НАТО нет единства о возможном членстве Украины. Он также полагает, что обещания о вступлении в альянс "не имеют большого значения, потому что ему (Киеву - прим. ТАСС) уже обещали в 2008 году на саммите в Бухаресте". Эксперт также сомневается, что Украина однажды станет членом НАТО.

"Если бы Украина вступила в НАТО, это бы означало, что НАТО ни на что не годится, потому что НАТО не собирается вступать в широкомасштабную войну против России", - добавил политолог. "За последние 30 лет НАТО двигали две силы: первая - это ее географическое расширение, то есть включение новых членов, - отметил Гонсалес-Вилья. - Другой силой является географическое расширение ее операций". "Чтобы продолжать существовать, ей нужно продолжать питать эти две грани, - добавил он. - И это ставит под угрозу международную безопасность".

11-12 июля в Вильнюсе состоится очередной саммит лидеров стран НАТО. Ранее сообщалось, что на нем может состояться первое заседание Совета НАТО - Украина. На самом мероприятии в литовской столице ожидается президент Украины Владимир Зеленский.