10 июля, 18:45

В Госдепе не комментируют признание Киевом ответственности за теракт на Крымском мосту

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что не видел высказываний заместителя министра обороны Украины Анны Маляр

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер не стал комментировать заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, из которого следует, что Киев несет ответственность за удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года.

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"Я не видел этих высказываний и не хотел бы комментировать их, не ознакомившись с ними в полном виде и в надлежащем контексте", - подчеркнул Миллер в понедельник на регулярном брифинге в ответ на просьбу прокомментировать заявление Маляр.

Ранее заместитель министра обороны Украины, подводя итоги 500 дней российской специальной военной операции для киевского режима, написала в Telegram-канале, что прошло "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику". 27 мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк косвенно подтвердил ответственность спецслужбы за подрыв Крымского моста. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на УкраинеТеракт на Крымском мосту
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