10 июля, 18:50

Эрдоган, Кристерссон и Столтенберг вновь встретились по вопросу членства Швеции в НАТО

TRT не исключает, что на встрече может быть принято решение, касающееся Швеции

СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Швеции Ульф Кристерссон и генсек НАТО Йенс Столтенберг второй раз встретились в Вильнюсе для обсуждения вопроса о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс. Об этом сообщил телеканал TRT.

Ранее в понедельник лидеры Турции, Швеции и генсек НАТО провели почти двухчасовые переговоры, после которых состоялась встреча Эрдогана с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

TRT не исключает, что на встрече может быть принято решение, касающееся Швеции. 

Теги:
ШвецияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипСтолтенберг, ЙенсКристерссон, Ульф
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