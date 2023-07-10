Мишель и Эрдоган обсудили активизацию отношений ЕС и Турции

Глава Евросовета назвал хорошей встречу с турецким лидером

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перед саммитом НАТО возможности "придать новую динамику отношениям" Анкары и ЕС.

"Прошла хорошая встреча с президентом Эрдоганом на саммите НАТО. Мы изучили возможности, как сделать наше сотрудничество более значимым и чтобы придать новую динамику нашим отношениям", - написал Мишель в Twitter после двусторонней встречи, созванной в ходе консультаций между Турцией, Швецией и НАТО о снятии турецкого вето на прием Швеции в альянс.

Ранее в понедельник президент Турции увязал отмену турецкого вето на вступление Швеции в НАТО с достижением нового прогресса по евроинтеграции Турции. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что эти вопросы не связаны между собой, но пообещал интенсивно работать над достижением договоренности на саммите НАТО.

Несколько часов спустя была организована экстренная встреча между Эрдоганом и Мишелем по возобновлению диалога о евроинтеграции Турции.