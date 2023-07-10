10 июля, 19:18

Экс-советник Кучмы Соскин допустил революцию на Украине

Олег Соскин обратил внимание, что рейтинг Владимира Зеленского в стране сильно снижается, это может привести к его свержению

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в стране сильно снижается, это может привести к его свержению. С такой оценкой выступил украинский экономист и политолог Олег Соскин, в прошлом - советник президентов Украины Леонида Кравчука (1991-1994) и Леонида Кучмы (1994-2005).

"Его [Зеленского] рейтинг очень сильно падает, потому что все понимают, что он несет горе, - сказал он на видео на своем канале в YouTube. - Зеленский превратил Украину в руины - это результат его действий".

Соскин обратил внимание, что на Западе фактически отказались включать Украину в состав НАТО. "Запад, [президент США Джо] Байден его [Зеленского] обдурили. Они четко заявили: Зеленский не раскатывай губу, никакого НАТО тебе не будет, - указал политолог. - Поэтому зачем Зеленский устраивает все эти пляски на костях, если ничего не будет? <...> Все идет к революции".

Ранее директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник выразил мнение, что Зеленский может проиграть выборы в следующем году в случае неудачного контрнаступления ВС Украины (ВСУ), а также из-за ухудшающихся социально-экономических проблем в стране. В соответствии с украинским законодательством очередные выборы президента должны состояться весной 2024 года 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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