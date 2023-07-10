СМИ: третий авианосец Китая готовится к ходовым испытаниям с полетами палубной авиации

Как сообщила газета South China Morning Post, установку электромагнитных катапульт завершили несколько месяцев назад

ГОНКОНГ, 10 июля. /ТАСС/. Новейший авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Fujian готовится к ходовым испытаниям, в ходе которых с корабля могут быть осуществлены первые полеты палубной авиации. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

В китайской социальной сети Weibo появились новые фотографии авианосца, которые говорят о том, что с его палубы и катапульт были демонтированы защитные укрытия. Кроме того, на острове завершен монтаж антенн РЛС.

Как заявил изданию бывший инструктор Академии ВМС Тайваня Люй Лиши, установка электромагнитных катапульт была завершена несколько месяцев назад. "Следующим этапом должны стать испытания истребителей J-15T", - указал он.

Как заявил сотрудник пекинского военно-аналитического центра "Юань Ван" Чжоу Чэньмин, испытания с участием палубной авиации состоятся в этом году. По его словам, они пройдут между августом и октябрем и могут быть приурочены к памятной дате: 1 августа является днем основания НОАК, а 1 октября празднуется День образования КНР.

J-15T является адаптированной для электромагнитных катапульт модификацией китайского палубного истребителя J-15, который в свою очередь был разработан Китаем на основе приобретенного у Украины прототипа Су-33. Первые фотографии J-15T появились в интернете в 2021 году.

Авианосцы Китая

В настоящее время в составе ВМС НОАК есть два авианосца. Первый из них - Liaoning - построен на базе незавершенного советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного Китаем у Украины, второй (Shandong) - на базе Liaoning. Оба корабля оснащены неядерной силовой установкой. Shandong отличается более крупным ангаром, а также уклоном взлетного трамплина: у него он составляет 12, а не 14 градусов. Кроме того, его надстройка занимает на 10% меньше площади на палубе по сравнению с первым авианосцем НОАК, однако она выше на один уровень.

Третий китайский авианосец Fujian был спущен на воду в июне 2022 года. В отличии от Liaoning и Shandong, у него отсутствует взлетный трамплин: вместо этого для полетов палубной авиации на нем применяется классическая схема CATOBAR - для этих целей корабль оснащен электромагнитными катапультами и аэрофинишером. Полное водоизмещение авианосца составляет около 80 тыс. тонн.

По данным South China Morning Post, Китай также ведет строительство четвертого авианосца, который, предположительно, будет оснащен ядерной силовой установкой.