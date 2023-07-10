Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть после проведения испытаний

На нем будут проводиться испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня, с последующей оценкой характеристик оборудования перед его комплексным опробованием на проектной мощности

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), отключенный от сети 28 июня для проведения испытаний, вновь подключен к энергосистеме, идет набор мощности реактора. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"10 июля в 21:48 второй энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после успешного завершения плановых испытаний режимов расхолаживания реактора в рамках программы опытно-промышленной эксплуатации. Идет поэтапный набор мощности реактора", - говорится в сообщении.

В соответствии с дальнейшей программой работ на втором энергоблоке будут проводиться динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня, с последующей оценкой характеристик оборудования перед его комплексным опробованием на проектной мощности.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". АЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в июне 2021 года введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с чего начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап его опытно-промышленной эксплуатации.