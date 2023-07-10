Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

Генсек альянса пообещал в свою очередь создать специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил в понедельник Столтенберг по итогам переговоров.

Как сообщил в понедельник Столтенберг журналистам по итогам консультаций, в обмен на членство Швеция согласилась лоббировать расширение таможенного союза Турции и ЕС и переговоров о предоставлении Анкаре безвизового режима с Евросоюзом. Поддержку этим обещаниям уже выразил Мишель.

Столтенберг уточнил, что не знает, сколько именно времени займет завершение процесса приема Швеции в НАТО. Он заключается в ратификации парламентами Турции и Венгрии протокола о приеме этой страны. "Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки", - заявил генсек. Он пообещал, что НАТО создаст специальный механизм и пост спецпредставителя по борьбе с терроризмом, а Швеция и Турция продолжат тесные контакты по антитеррористической тематике.

"Я не могу сказать, когда завершится процесс парламентской ратификации. Я сам был членом парламента и могу сказать, что этот процесс требует времени. Важно, что документ будет передан президентом Эрдоганом на ратификацию в кратчайшие сроки. Окончательную дату должен назвать парламент Турции", - сказал генсек. "Венгрия заявила, что не будет последней страной, которая ратифицирует вступление Швеции, а на данный момент не ратифицировали протокол только две страны. Так что эта проблема будет решена", - заверил Столтенберг. "Швеция как член ЕС пообещала приложить активные усилия, интенсифицировать процесс приема Турции в ЕС, помочь модернизировать таможенный союз Турции и ЕС и активизировать переговоры о безвизовом режиме", - сказал генсек НАТО.

Мишель после встречи с Эрдоганом написал в Twitter, что консультации прошли хорошо. "Прошла хорошая встреча с президентом Эрдоганом <...>. Мы изучили возможности, как сделать наше сотрудничество более значимым и придать новую динамику нашим отношениям", - подчеркнул он.

Из слов Столтенберга, равно как из письменного заявления НАТО, распространенного после переговоров в Вильнюсе, не следует, обязались ли Швеция, ЕС и НАТО предоставить Анкаре некие конкретные подтверждения результатов усилий по борьбе с терроризмом, модернизации таможенного союза и активизации переговоров о безвизовом режиме до того, как процесс ратификации в парламенте Турции будет закончен. Как отмечают наблюдатели, судя по опыту, ратификация, в зависимости от заинтересованности турецкого парламента, может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев или даже лет.