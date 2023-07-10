Politico: встреча Байдена и Зеленского может состояться 12 июля в Вильнюсе

По данным газеты, официального подтверждения этому пока нет

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Встреча президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Вильнюсе предварительно назначена на 12 июля, однако официального подтверждения пока нет. Об этом в понедельник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их сведениям, в среду американский лидер обсудит с Зеленским притязания Украины на членство в НАТО и попытается убедить президента в том, что устранение бюрократических препятствий вместе с масштабными гарантиями безопасности от США и некоторых союзников по альянсу - это максимум, на что Киев может рассчитывать в Вильнюсе. Издание поясняет, что в случае немедленного принятия Украины в состав Североатлантического альянса, весь блок "окажется в состоянии войны с Россией".

Politico также сообщает, что 11 июля, за день до встречи с президентом Украины, Байден в Вильнюсе намерен обсудить с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции в НАТО, которое блокирует Анкара.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в альянс на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.