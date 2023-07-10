CNN: парламент Турции одобрит заявку о вступлении Швеции в НАТО на осенней сессии

Она начнется 1 октября

СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Протокол о приеме Швеции в НАТО будет передан в турецкий парламент в ближайшее время, однако одобрен он, скорее всего, будет на осенней сессии, так как на этой неделе заксобрание республики уходит на летние каникулы. Об этом сообщил телеканал CNN Turk в понедельник после того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Вильнюсе, что Турция согласилась на прием Швеции в альянс в кратчайшие сроки.

Осенняя сессия парламента Турции начинается 1 октября.

Телеканал NTV отмечает, что о процедуре прохождения документа была проинформирована шведская сторона. В частности, было сообщено, что, согласно местному законодательству, после представления документа, что, как ожидается, сделает президент или глава МИД, он поступит на рассмотрение профильной комиссии и только после ее утверждения будет вынесен на рассмотрение парламента в целом.

Столтенберг после встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил в Вильнюсе накануне саммита НАТО, что Анкара согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент.

Как отмечают дипломатические турецкие источники, все требования Анкары, которые она ранее выдвигала в Швеции, выполнены. Основное из них касается противодействия терроризму.