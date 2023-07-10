10 июля, 20:05,
обновлено 10 июля, 20:28

Байден приветствовал согласие Турции снять вето на прием Швеции в НАТО

Президент США заявил о готовности работать с турецким коллегой над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден приветствует согласие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снять вето на прием Швеции в НАТО.

"Я приветствую заявление, сделанное этим вечером Турцией, Швецией и генеральным секретарем НАТО [Йенсом Столтенбергом], включая обязательство президента Эрдогана передать в парламент протокол о вступлении Швеции для скорейшей ратификации. Я готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе. Я жду возможности поприветствовать премьер-министра Ульфа Кристерссона и Швецию в качестве 32-го союзника по НАТО. И я благодарю генерального секретаря Столтенберга за его уверенное руководство", - говорится в распространенном в понедельник заявлении Байдена.

В обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в альянсе Швеция пообещала "приложить усилия", чтобы модернизировать таможенный союз Турции и ЕС и активизировать переговоры о безвизовом режиме, сообщил генсек НАТО. 

Теги:
ШвецияСШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипСтолтенберг, ЙенсБайден, ДжоКристерссон, Ульф
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