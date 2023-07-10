Премьер Швеции считает, что в Вильнюсе сделали большой шаг к вступлению страны в НАТО

Ульф Кристерссон объявил, что укрепление сотрудничества с Турцией происходит не только ради получения членства в альянсе

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Большой шаг на пути к ратификации членства Швеции в НАТО сделан на встрече премьер-министра Ульфа Кристерссона с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом шведский политик заявил на пресс-конференции после переговоров.

"Мы сделали очень большой шаг к ратификации членства Швеции в НАТО. Это был хороший день для Швеции, - сказал он. - Мы наладим новый двусторонний диалог по безопасности, своеобразный формат сотрудничества. Это долгосрочное обязательство со стороны Швеции, мы делаем это не только для того, чтобы получить членство в НАТО".

По его словам, на встрече обсуждались отношения Турции с ЕС. "Со стороны Швеции мы по-прежнему поддерживаем более тесное сотрудничество между Турцией и ЕС. Речь может идти о модернизированном таможенном союзе, а также о визовых вопросах", - пояснил Кристерссон.

Он считает, что и Венгрия не будет тянуть с ратификацией заявки Швеции на членство в НАТО.

Премьер-министр также прокомментировал акцию с сожжением Корана. "Многие из этих провокаций делаются специально, чтобы противодействовать членству Швеции в НАТО или оскорбить Турцию и мусульман или всю религию. Я думаю, что люди должны одуматься и осознать, что мы живем в опасном мире и что это важно для Швеции", - сказал он.