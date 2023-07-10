У большинства опрошенных чехов снизилось доверие к ЕС, НАТО и ООН

По данным республиканского Центра по изучению общественного мнения, авторитет Евросоюза в глазах жителей страны опустилось до наименьшего с 2016 года уровня

ПРАГА, 10 июля. /ТАСС/. Доверие жителей Чехии к Евросоюзу, НАТО и ООН значительно понизилось по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют итоги опроса населения республики, опубликованные новостным порталом irozhlas.cz.

Доверие к ЕС опустилось до наименьшего с 2016 года уровня. Этой организации сейчас доверяют 46% жителей Чехии. В 2022 году этот показатель составлял 58%.

К НАТО доверие сократилось с прошлогодних 67% до 56%, к ООН - с 63% до 52%. При этом, о недоверии к этим двум организациям заявили ныне 36% и 37% опрошенных.

В ходе опроса, проведенного республиканским Центром по изучению общественного мнения, респондентам задавались также вопросы об органах ЕС и их руководителях. Выяснилось, в частности, что Еврокомиссии доверяют лишь 38% респондентов, а ее председателю Урсуле фон дер Ляйен - 31%. Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю верят только 23% опрошенных, а руководителю Евросовета Шарлю Мишелю - 24%. Деятельность Европарламента не вызывает вопросов у 36% жителей Чехии.

Опрос проводился с 27 марта по 22 мая. В нем были задействованы 834 жителя республике старше 15 лет. Они представляли все социальные группы ее населения.