СМИ: США требовали от Тайваня построить биолабораторию для создания боевых вирусов

По информации издания "Ляньхэ синьвэньван", оборонное ведомство острова ранее на одной из секретных встреч отчиталось, что подготовило проект по строительству лаборатории с высшим уровнем биологической безопасности BSL-4, и американская сторона обещала направить специалистов для его проверки

ГОНКОНГ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство США требовало от властей Тайваня построить лабораторию для создания боевых вирусов и другого биологического оружия. Об этом в понедельник сообщило тайваньское издание "Ляньхэ синьвэньван".

По данным его источников, 23 июня 2022 года и 9 января 2023 года кабинет правительства Тайваня провел две секретные встречи под кодовым названием "Конференция по Южно-Китайскому морю". На них председательствовал Су Чжэньчан, занимавший тогда пост главы кабинета острова

Издание указывает, что по имеющемся в его распоряжении стенограммам заседаний, в ходе встречи в июне 2022 года обсуждалось выдвинутое США в адрес Тайваня требование начать разработки биологического оружия. В ходе этой секретной встречи оборонное ведомство острова отчиталось, что подготовило проект по строительству лаборатории с высшим уровнем биологической безопасности BSL-4, и американская сторона обещала направить специалистов для его проверки.

При этом в ходе заседания глава тайваньского кабинета правительства подчеркнул, что строительство лаборатории является требованием Вашингтона и добавил, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь придает этому проекту особое значение.

По данным издания, после проигрыша правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня на региональных выборах в прошлом году позиция оборонного ведомства о строительстве лаборатории изменилась. В ходе заседания в январе этого года представители военных отметили, что разработка биологического оружия является нарушением международных конвенций. Участники этого закрытого заседания сообщили о намерении доложить об этом главе администрации острова, однако не дали указания оборонному ведомству прекратить работы по этому проекту.

Реакция властей

Как сообщило 10 июля Центральное информационное агентство острова, оборонное ведомство Тайваня опровергло публикацию "Ляньхэ синьвэньван", указав на то, что военные не разрабатывают патогены, токсины и другое биологическое оружие, а также не производят, не хранят и не пытаются получить такие материалы.

Оборонное ведомство указало, что проработка проекта лаборатории BSL-4 для Национального военно-медицинского института Тайваня ведется для того, чтобы выявлять опасные патогены и находить способы противодействия им, а также повысить биологическую безопасность острова. Военные отметили, что Тайвань был исключен из числа участников международной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), однако продолжает выполнять условия этого документа.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975 годы), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.