10 июля, 21:55

СМИ: Швеция обещала Турции не поддерживать террористические организации

Kevin Lamarque/ Pool via AP
© Kevin Lamarque/ Pool via AP

По данным телеканала Haber Global, достижение договоренности по этому вопросу стало поводом для ратификации протокола о приеме страны в НАТО

СТАМБУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Швеция обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции. Следствием достижения договоренностей по этим вопросам стало согласие турецкой стороны передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент, сообщает телеканал Haber Global, приводя выдержки из документа, по которому в понедельник договорились обе страны.

О решении Турции на пресс-конференции в Вильнюсе накануне саммита НАТО в понедельник вечером объявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

К террористическим организациям в Анкаре относят Рабочую партию Курдистана и организацию ФЕТО. Последнюю власти Турции обвиняют в подготовке переворота 15 июля 2016 года.

В Стокгольме, кроме того, согласились оказывать содействие Анкаре в вопросе ее вступления в Евросоюз в качестве полноправного члена, лоббировании расширения Таможенного союза Турции и ЕС, предоставлении ей безвизового режима с Евросоюзом, отмене санкций и устранению преград для них в сфере ВПК и инвестиций.

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Всего текст протокола, по которому договорились президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон, содержит семь положений. Он, как отмечается, подготовлен в развитие Мадридского меморандума, подписанного в июне прошлого года на полях саммита НАТО. Документ в том числе предусматривает ежегодное проведение встреч постоянного трехстороннего механизма (с участием Финляндии - прим. ТАСС) на министерском уровне, создание при необходимости рабочих групп. В развитие договоренностей в НАТО будет создан специальный механизм и пост спецпредставителя по борьбе с терроризмом.

Перед вылетом на саммит НАТО Эрдоган заявил, что Турция поддержит заявку Швеции на вступление в альянс в обмен на снятие преград для членства в Евросоюзе Анкары. Ранее турецкие власти заявляли, что основным условием для этого должно стать выполнение Швецией обязательств Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. 

Теги:
ШвецияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКристерссон, Ульф
© Информационное агентство ТАСС
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