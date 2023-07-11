В Литве призвали НАТО забыть про акт о сотрудничестве с Россией и создать базы у ее границ

Президент Гитанас Науседа отметил, что после начала специальной военной операции РФ на Украине члены альянса осознали необходимость повышать расходы на оборону

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. НАТО пора признать подписанный в 1997 году основополагающий акт об отношениях и сотрудничестве между альянсом и Москвой недействительным и создать постоянные военные базы у границ России. С таким призывом в интервью газете The Times, опубликованном в понедельник, выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Когда Россия активно размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии, а у нас есть все доказательства того, что это происходит, мы должны уже наконец признать, что основополагающий акт Россия - НАТО мертв. В отсутствие этого шага он по-прежнему мешает трезво мыслить многим столицам [стран НАТО] и держит нас в серой зоне стратегической двусмысленности", - заявил изданию президент, указывая на то, что акт предполагает неразмещение на территории новых членов альянса ядерного оружия и существенных боевых сил на постоянной основе.

Науседа утверждал, что в Литве уже привыкли к угрозам ядерным оружием со стороны РФ, так как "постоянно слышат" их. Он подчеркнул, что после начала специальной военной операции РФ на Украине члены альянса осознали необходимость повышать расходы на оборону. Однако президент признал, что опасается затягивания этого "переходного периода на слишком долгий срок, поскольку ситуация очень опасна и очень нестабильна".

Касаясь вопроса о вступлении Украины в НАТО, Науседа сказал, что было бы ошибкой повторять на открывающемся 11 июля саммите альянса в Вильнюсе те же формулировки, что прозвучали на саммите в Бухаресте в 2008 году. По его словам, организации следует обозначить "наиболее ясный и короткий путь к вступлению Украины", что подняло бы боевой дух ВСУ, однако он признал, что членство для Киева "невозможно на практике, пока страна ведет войну".

"Конечно же, нельзя просто взять эту страну в состав [альянса], потому что тогда нам придется говорить о пятой статье [договора о НАТО]. Это невозможно, но наш замысел - послать сигнал о том, как можно будет действовать, если война закончится и условия будут позволять [вступление Украины]", - пояснил он.