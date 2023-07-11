FT: BAE Systems получила от британского правительства заказ на боеприпасы на $360 млн

Газета передает, что это позволит королевству нарастить производство снарядов в восемь раз

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Крупнейшая европейская компания оборонного сектора BAE Systems получила от британского правительства заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов, сумма которого составляет 280 млн фунтов стерлингов ($360 млн). Как сообщила в понедельник газета Financial Times (FT), такой шаг позволит королевству нарастить производство снарядов в восемь раз, а при определенных условиях сумма сделки с британским поставщиком вооружений может быть увеличена до 400 млн фунтов ($514 млн).

О заключении контракта стало известно перед открытием двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе, одной из тем которого станут поставки оружия и боеприпасов для Украины. Как признал ранее президент США Джо Байден, Украина испытывает нехватку в боеприпасах. Запасы на складах западных союзников Киева также истощились за время идущего на Украине конфликта, и запуск производства BAE Systems может отчасти решить проблему нехватки снарядов, пишет газета.

Издание отмечает, что правительственный заказ согласовывался несколько месяцев. Ранее представители компании заявляли, что должны иметь твердые гарантии спроса со стороны правительства, чтобы вложить средства в создание новых производственных линий. Как пишет FT, они уже создаются в Уэльсе и на северо-востоке Англии.

13 марта правительство Соединенного Королевства объявило об увеличении расходов на оборону на 5 млрд фунтов (примерно $6 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта на Украине. Как отмечал кабмин, часть этой суммы будет вложена в производство боеприпасов взамен тех, что были ранее переданы Украине с британских складов.