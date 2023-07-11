Times: Сунак на встрече с Байденом молчаливо одобрил передачу кассетных бомб Киеву

Представитель премьер-министра королевства отметил, что Великобритания не поддерживает использование таких боеприпасов, однако каждая страна вправе самостоятельно принимать решение об их отправке Украине

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак молчаливо согласился с передачей Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине. С такой оценкой выступила во вторник газета The Times, рассуждая об итогах переговоров с президентом США Джо Байденом, которого глава британского правительства принял в понедельник на Даунинг-стрит, 10.

Издание указывает на то, что Великобритания подписала и ратифицировала принятую в 2008 году конвенцию, которая запрещает использование кассетных боеприпасов. По этой причине, отмечается в статье, Сунак на встрече с Байденом был юридически обязан выступить против передачи подобного вооружения Киеву. Однако, как замечает The Times, на переговорах британский премьер отказался от подобных упреков, что выглядело как молчаливое согласие на передачу Украине кассетных бомб.

Тема кассетных вооружений не нашла отражение в заявлении, распространенном по итогам 42-минутных переговоров. Представитель Сунака сказал, что Великобритания не поддерживает использование кассетных боеприпасов, однако каждая страна вправе самостоятельно принимать решение об их передаче Украине.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. К конвенции, которая запрещает использование кассетных боеприпасов, присоединились 111 стран, еще 12 ее подписали, но пока не ратифицировали.