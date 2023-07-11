Экс-советник Пентагона считает, что наращивание поставок оружия Украине ничего не изменит

Дуглас Макгрегор раскритиковал решение американских властей поставить кассетные боеприпасы Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Запад уже ничего не может изменить в вопросе исхода конфликта на Украине, наращивание поставок оборудования и вооружений киевским властям ни к чему не приведет. Такое мнение выразил в понедельник бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Есть только один простой путь выхода из ситуации: сказать "нам (Западу и Киеву - прим. ТАСС) надо остановиться <...>, давайте садиться за стол переговоров и договариваться о чем еще можно, потому что мы находимся не в том положении, когда можно что-то диктовать, - сказал он в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано. - Наращивание поставок ничего не изменит, слишком поздно, все кончено".

Макгрегор также раскритиковал решение американских властей поставить Киеву кассетные боеприпасы. "Их использование не наносит достаточного урона, чтобы их стоило применять [на поле боя], - сказал он. - Думаю, мы [США] сделали ошибку, предоставляя их, потому что теперь, безусловно, мы выглядим как бесстыдные лицемеры". Полковник в отставке добавил, что современные артиллерийские системы настолько точны, что в использовании кассетных боеприпасов нет необходимости. "Я думаю, эти боеприпасы несут в себе больше вреда, чем пользы. Не думаю, что они как-то помогут украинцам", - сказал экс-советник министра обороны.

По мнению Макгрегора, действия киевских властей и Запада продиктованы не чем иным, как отчаянием. "Все, что сейчас происходит, связано с отчаянием и саморазрушением. Вашингтон в отчаянии, Лондон в отчаянии и Киев в отчаянии", - резюмировал Макгрегор.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.