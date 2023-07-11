Белый дом заявил, что вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, его страна продолжает выступать за членство Турции в ЕС и оказывать поддержку Анкаре в этом вопросе

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Вопросы членства Турции в ЕС и вступления Швеции в НАТО не взаимосвязаны. Об этом во вторник на брифинге для журналистов заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"НАТО - это НАТО. ЕС - это ЕС. США не входят в ЕС. США ранее выступали за переговоры Турции с Европой, за возобновление этих переговоров. Президент [США Джо] Байден начал заниматься этой темой задолго до того, как встал вопрос о членстве [Швеции] в НАТО. Так что, насколько нам известно, эти темы не взаимосвязаны", - сказал он.

Салливан подчеркнул, что США продолжают выступать за членство Турции в ЕС и оказывать поддержку Анкаре в этом вопросе. "США продолжат поддерживать Турцию на пути в ЕС, и мы видим, что диалог между ЕС и Турцией ведется конструктивно для обеих сторон. Конечно, переговоры должны затрагивать необходимые реформы, необходимые для устойчивости демократии, через это проходит каждый потенциальный член ЕС, и Турция в том числе", - сказал помощник американского президента.