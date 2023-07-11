11 июля, 05:57,
обновлено 11 июля, 06:52

Белый дом заявил, что вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО

Alex Wong/ Getty Images
Белый дом
© Alex Wong/ Getty Images

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, его страна продолжает выступать за членство Турции в ЕС и оказывать поддержку Анкаре в этом вопросе

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Вопросы членства Турции в ЕС и вступления Швеции в НАТО не взаимосвязаны. Об этом во вторник на брифинге для журналистов заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Читайте также
Эксперт: Эрдоган тянет время, требуя принять Турцию в ЕС в обмен на допуск Швеции в НАТОМишель и Эрдоган обсудили активизацию отношений ЕС и ТурцииСША заявили, что вопрос вступления Турции в ЕС не должен мешать включению Швеции в НАТО

"НАТО - это НАТО. ЕС - это ЕС. США не входят в ЕС. США ранее выступали за переговоры Турции с Европой, за возобновление этих переговоров. Президент [США Джо] Байден начал заниматься этой темой задолго до того, как встал вопрос о членстве [Швеции] в НАТО. Так что, насколько нам известно, эти темы не взаимосвязаны", - сказал он.

Салливан подчеркнул, что США продолжают выступать за членство Турции в ЕС и оказывать поддержку Анкаре в этом вопросе. "США продолжат поддерживать Турцию на пути в ЕС, и мы видим, что диалог между ЕС и Турцией ведется конструктивно для обеих сторон. Конечно, переговоры должны затрагивать необходимые реформы, необходимые для устойчивости демократии, через это проходит каждый потенциальный член ЕС, и Турция в том числе", - сказал помощник американского президента. 

Теги:
ШвецияСШАТурцияБайден, ДжоСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация