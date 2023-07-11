Байден считает, что быстрое вступление Украины в НАТО привело бы к войне с Россией

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским долгосрочные обязательства Вашингтона и его союзников перед Киевом

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что вступление Украины в НАТО в ходе текущего саммита в Вильнюсе привело бы к войне альянса с Россией. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Завтра состоится первое заседание Совета НАТО - Украина. Союзники согласуют новый пакет мер по усилению поддержки Украины. Будут рассмотрены долгосрочные потребности Украины и расширены планы по обеспечению оперативной совместимости Украины с НАТО. Союзники также обсудят путь Украины к будущему членству в НАТО. Как отметил президент Байден, принятие сейчас Украины в альянс здесь, в Вильнюсе, привело бы к войне НАТО с Россией. Кроме того, Украине предстоит сделать еще несколько шагов по пути реформ. Однако союзники посылают позитивные сигналы относительно пути Украины к будущему членству в альянсе", - сказал Салливан.

По его словам, в ходе намеченной на среду встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским Байден обсудит долгосрочные обязательства Вашингтона и его союзников перед Киевом.