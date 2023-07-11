11 июля, 06:20,
обновлено 11 июля, 06:44

CNN: Парламент Турции может ратифицировать заявку Швеции в НАТО до конца следующей недели

AP Photo/ Mindaugas Kulbis
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Заявку Швеции должна принять комиссия по иностранным делам парламента

АНКАРА, 11 июля. /ТАСС/. Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент) может ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

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Сначала заявка Швеции должна быть принята комиссией по иностранным делам парламента. Затем она поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи парламента. После одобрения и публикации в правительственном вестнике Resmi Gazete с подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана процесс утверждения членства Швеции в НАТО со стороны Анкары будет завершен.

В понедельник Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Анкарой на пути в Евросоюз, вызвав критику в европейском политическом истеблишменте, расценившем его слова как шантаж. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что турецкий лидер "согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки". 

Теги:
ШвецияТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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