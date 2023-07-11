Белый дом: разногласия по поводу поставок Киеву кассетных боеприпасов не раскололи НАТО

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан добавил, что слухи о "смерти единства НАТО" преувеличены"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Многие страны - члены НАТО не согласны с решением США о поставке Украине кассетных боеприпасов, однако такое развитие событий не привело к расколу в рядах альянса. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Конечно, многие страны заявили, что не поддержали бы такой шаг из-за правовых обязательств. Моя мысль заключается в том, что разница в точке зрения на поставку одного конкретного вида боеприпасов не оказала существенного влияния на исторически устойчивое, постоянное единство НАТО, - отметил он. - Я бы сказал, что слухи о "смерти единства НАТО" преувеличены".

Помощник американского президента в очередной раз подчеркнул, что поставка кассетных боеприпасов Киеву станет временной мерой, пока не будет увеличено производство обычных снарядов и не будут восстановлены запасы. "Несколько месяцев назад мы начали серьезно наращивать производство боеприпасов. Как только их количество достигнет уровня, требуемого для удовлетворения потребностей Украины, необходимость в поставках кассетных снарядов отпадет", - сказал Салливан.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 ее подписали, но пока не ратифицировали.