Помощник президента США не стал называть сроки вступления Украины в НАТО

Джейк Салливан при этом уверен, что страны альянса придут к консенсусу по этому вопросу

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не стал оглашать сроки приема Украины в НАТО, отвечая во вторник на брифинге в Вильнюсе на вопрос журналиста о том, когда Вашингтон хотел бы видеть Киев в составе альянса.

"Сегодня утром союзники продолжат обсуждать предварительный характер процесса в отношении пути Украины [к членству в НАТО]. Есть много доброй воли и энергии, и я думаю, что союзники придут к консенсусу", - сказал он.

"Я не могу назвать сроки", - заявил Салливан в ответ на вопрос о возможных временных рамках процесса вступления Украины в альянс.