Вице-премьер Польши не намерен оставаться в правительстве после парламентских выборов

Ярослав Качиньский также сообщил, что не планирует занимать пост премьер-министра страны в случае победы на выборах его партии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский после намеченных на осень парламентских выборов не намерен продолжать работать в правительстве.

"После выборов, верю, что выигранных, у меня нет намерения продолжать работу в правительстве", - сказал политик в интервью газете Super Express.

Качиньский также сообщил, что не планирует в случае победы на выборах его партии занимать пост премьер-министра. "Не хочу быть премьером, это не принимаю во внимание", - сказал он.

Качиньский вернулся в состав польского правительства, заняв пост вице-премьера 21 июня.

Очередные парламентские выборы в Польше состоятся осенью, но их точная дата пока не определена.