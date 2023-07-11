Глава МИД Китая не будет присутствовать на саммите АСЕАН по состоянию здоровья

Во встрече министров иностранных дел будет участвовать глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Глава канцелярии Комиссии Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И отправится на саммит глав МИД стран АСЕАН. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И примет участие во встрече министров иностранных дел Китая и АСЕАН (АСЕАН+1), а также Китая, Японии, Республики Корея и АСЕАН (АСЕАН+3), которые состоятся в Джакарте в Индонезии с 13 по 14 июля", - заявил официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь также отметил, что министр иностранных дел КНР Цинь Ган "не сможет принять участие в саммитах из-за проблем со здоровьем".