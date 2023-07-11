Оппозиция в Молдавии начала сбор подписей за признание вне закона правящей партии

Лидер социалистов Игорь Додон назвал правительство сформированное правящей партией самым слабым в истории страны

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Возрождение" начала во вторник сбор подписей граждан за признание антиконституционной правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Во втором по величине городе Бельцы появились агитационные палатки "Возрождения", которая организовала массовые антиправительственные протесты вместе с запрещенной в Молдавии партией "Шор"

"Сегодня символичный день - исполняется два года с того момента, как ПДС пришла к власти. Мы собираем подписи за запрет этой партии, выставили палатки для сбора подписей в Бельцах, завтра - в Кишиневе. С каждым днем палаток будет больше, тем самым будет вестись сбор подписей по всей республике", - заявил на брифинге член бюро партии "Возрождение" Юрий Витнянский.

Отчет о провальном правлении президента Молдавии Майи Санду и ее партии намерены представить в ближайшие дни депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, заявил бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон. Он назвал правительство сформированное правящей партией самым слабым в истории страны и обвинил Санду в установлении диктатуры в стране.

Между тем правящая партия зарегистрировала в парламенте законопроект, по которому депутатам, местным избранникам и другим членам партии "Шор" могут запретить участвовать в выборах в течение трех лет. Как сообщила во вторник один из его авторов, депутат правящей партии Олеся Стамате, поправки, которые касаются партий признанных незаконными, могут внести в Кодекс о выборах. В Молдавии 5 ноября пройдут выборы в местные органы власти, которые по мнению экспертов, станут праймеризом предстоящей в будущем году президентской гонки.

В республике с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, на которых они требуют отставки Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. В 2022 году уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране были запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки активистов. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор", которая в июне по запросу правительства была запрещена Конституционным судом.