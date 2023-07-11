Генсек НАТО оправдал поставки Киеву кассетных боеприпасов "колоссальной" нуждой в снарядах

Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса опустошили свои запасы

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг оправдал решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы, представляющие особую опасность для мирного населения, "колоссальной потребностью" Украины в снарядах и пока сохраняющимися низкими темпами их производства на Западе. С таким заявлением он выступил во вторник в ходе публичного форума НАТО перед встречей лидеров альянса.

"Мы все должны понять, что эта война давно стала войной на истощение, а это война логистики. Потребности Украины в поставках боеприпасов и запчастей, в ремонте и обслуживании оружия колоссальные. Нужно понимать, что НАТО и страны альянса осенью прошлого года начали работать с промышленностью и производство теперь медленно увеличивается, и я приветствую это. Но проблема в том, что, поскольку у нас не было больших запасов оружия в начале, и производственные возможности не были достаточными на момент начало войны, потребуется время, чтобы мы запустили все производственные возможности, которые нам нужны [для обеспечения интенсивного конфликта]. В этот период поставки боеприпасов - это вызов. Страны НАТО опустошили свои запасы", - сказал он, отвечая на вопрос, почему США "вынуждены поставлять Украине жуткие кассетные боеприпасы".

"В краткосрочной перспективе есть риск, что Украине не хватит снарядов, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы снабдить их максимальным количеством боеприпасов, которые мы можем им поставить. Что касается решений стран НАТО по предоставлению конкретных типов боеприпасов - то это их национальные решения. Некоторые страны НАТО подписали конвенцию о запрете кассетных вооружений, некоторые - нет. Это не позиция НАТО, но ее страны - члены имеют разные позиции по этой конвенции", - сказал он.

Столтенберг также подчеркнул, что "все больше стран НАТО подписывают долгосрочные контракты на приобретение больших объемов боеприпасов" и выразил надежду, что вскоре НАТО сможет производить нужное количество боеприпасов для бесперебойного снабжения в нужных объемах боевых действий на Украине против России.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.