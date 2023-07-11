В МИД Китая предложили пить воду с АЭС "Фукусима" тем, кто уверен в ее безопасности

МАГАТЭ ранее опубликовало доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь предложил использовать для питья и купания воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" тем, кто уверен в ее безопасности. Об этом он заявил во вторник на регулярном брифинге.

"Если кто-то считает, что радиоактивно загрязненная вода с АЭС "Фукусима" пригодна для питья или плавания, мы предлагаем японской стороне использовать радиоактивно загрязненную воду для питья и купания этими людьми, вместо того чтобы сбрасывать ее в океан, вызывая беспокойство международного сообщества", - отметил официальный представитель МИД КНР, комментируя выводы некоторых экспертов о пригодности воды с аварийной АЭС к потреблению человеком.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. В ходе пресс-конференции в Токио Гросси также отметил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.