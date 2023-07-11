Глава МИД Италии и гендиректор МАГАТЭ обсудили ядерные риски на Украине

Рафаэль Гросси ранее предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС

РИМ, 11 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил во вторник, что провел телефонный разговор с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

"Перед саммитом НАТО меня проинформировали о ядерных рисках на Украине. Я подтвердил, что Рафаэль Гросси может рассчитывать на поддержку итальянского правительства в деле обеспечения безопасности Запорожской АЭС", - написал он в Twitter.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.