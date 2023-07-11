11 июля, 08:18
Военная операция на Украине

Эксперт заявил, что Киев за время контрнаступления не достиг никаких весомых результатов

Редакционный директор французского ежемесячного издания Courrier des Strateges Эдуар Юссон считает, что тема контрнаступления "специально подпитывается на Западе перед саммитом НАТО в Вильнюсе"

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Украина к шестой неделе контрнаступления не достигла никаких значимых результатов. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор университета Сержи-Понтуаз, редакционный директор французского ежемесячного издания Courrier des Strateges Эдуар Юссон.

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"Наступление украинских войск началось почти шесть недель назад, и очевидно, что оно не принесло никаких значимых результатов по следующим причинам: во-первых, линия обороны российской армии достаточно прочна, несмотря на протяженность фронта. Во-вторых, по вполне очевидной причине украинская сторона не имеет достаточного воздушного прикрытия для защиты наступающих войск. Кроме того, она имеет меньше боеприпасов, чем российская армия", - сказал он.

Юссон считает, что тема контрнаступления "специально подпитывается на Западе перед саммитом НАТО в Вильнюсе". "Украинское контрнаступление, вероятно, продлится еще несколько недель. После его завершения развитие ситуации будет зависеть от того, предложат ли России сесть за стол переговоров, или конфликт будет продолжаться еще некоторое время", - заключил он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают попытки наступления. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины не имеют успеха ни на одном направлении. 

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