На Украине заявили о национализации активов, приписываемых Дерипаске и Ротенбергам

По информации Госбюро расследований, национализированы активы ЧАО "Ровнооблэнерго" (93,2%), АО "Херсоноблэнерго" (99,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,8%), АО "Житомироблэнерго" (95,5%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%)

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украина национализировала активы компаний, которые, как утверждают в Киеве, аффилированы с российскими бизнесменами Олегом Дерипаской, Аркадием и Игорем Ротенбергами, Евгением Гинером. Об этом сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.

"По материалам ГБР Высшим антикоррупционным судом приняты решения о применении санкций к ряду коммерческих структур и их владельцев. В государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР.

Утверждается, что среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур, в частности, Ротенберги, Дерипаска, Гинер. По информации ГБР, национализированы активы ЧАО "Ровнооблэнерго" (93,2%), АО "Херсоноблэнерго" (99,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,8%), АО "Житомироблэнерго" (95,5%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%).

В этот список входят также семь отелей и два ТРЦ общей стоимостью 2 млрд гривен (около $54,5 млн), а также 88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк", приписываемые Гинеру, ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" ориентировочной стоимостью 10 млрд гривен (около $272 млн), которые власти страны связывают с Дерипаской, ТРЦ Ocean Plaza ориентировочной стоимостью более $350 млн, аффилированный, по утверждению ГБР, с Ротенбергами.

Кроме того, национализированы различные доли уставного капитала и имущество россиян в других отраслях украинской экономики, в частности 100% ООО "Авангард-виларти", которое, кроме "Оушен плаза проджект (Кипр) ЛТД", владеет еще компанией "Итодер инвестментс лимитед" и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".

В числе владельцев национализированных активов ГБР называет также россиян Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько.

О национализации

10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а утверждает президент. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. С тех пор Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении тысяч российских физических и юридических лиц. Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что на Украине будет национализировано все российское имущество.